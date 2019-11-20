İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba Eskişehir'de

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koşar ile buluştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Vali Özdemir Çakacak tarafından makamında kabul etti.

Çakacak, kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya arasında geçmişe dayanan çok güzel dostane ilişkilerin olduğunu belirterek, "İspanya, Avrupa Birliği üyelik sürecinde daima ülkemizi destekleyerek, Türkiye'nin yanında olmuştur. Biz bundan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz dostluk temelinde sanayi, kültür, turizm ve ticari alanında her geçen gün daha da ileriye gitmektedir." diye konuştu.

Büyükelçi Gonzalez-Barba ise İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna değinerek, gelecekte bu ilişkilerin daha çok artacağına inandığını söyledi.

Son 10 yılda Eskişehir'in özellikle başta sanayi, ticaret ve eğitim alanları olmak üzere Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri haline geldiğini dile getiren Barba, "Biz, İspanya Büyükelçiliği olarak Eskişehir ve İspanya arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek noktasında özel bir çaba harcayacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Daha sonra ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koşar ile bir araya gelen Gonzalez-Barba, Eskişehir ve İspanya arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve şehre yeni yatırımlar kazandırılması hakkında istişarede bulundu.