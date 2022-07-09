İspanya'nın Atapuerca Arkeolojik Kazı Bölgesinde "İlk Avrupalının Yüzünün" Fosili Bulundu

MADRİD, 9 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın kuzeyinde dünyaca ünlü Atapuerca tarih öncesi arkeolojik kazı bölgesinde çalışan paleontologlar Cuma günü "ilk Avrupalının yüzünü" bulduklarını duyurdu. Paleontologlar kazı sırasında buldukları yüz kemiklerinin, Homo genus türünden (tür konusunda kuşkuları olsa da) bir bireye ait olduğunu ve yaşının 1,2 milyon ile 1,4 milyon arasında olduğunu söyledi. Atapuerca'da şimdiye kadar çeşitli insan fosilleri ortaya çıkarıldı ve bunlar arasında arkaik bir insan türü olan Homo antecessor ("öncü insan") kalıntıları da bulunuyor, ancak bunların hiçbiri yeni bulunan fosil kadar eski değil. Yeni keşif, Avrupa'da insan yerleşimi konusunda çok az kanıtın olduğu bir dönemden geliyor.

Bilim insanları, bu bulgunun Avrupa'yı kolonize eden ilk insan türünü kesin olarak tespit etmelerine yardım etmesini umuyor. Sima del Elefante (Fil Tepesi) kazı alanında İspanya Ulusal İnsan Evrimi Araştırma Merkezi'nde (CENIEH) doktora öğrencisi olan Edgar Tellez'in başı çektiği bir ekip tarafından 30 Haziran'da bulunan fosil, elmacık kemiği ve maksilladan (üst çene) oluşuyor. Kemikler, Atapuerca'nın üç eş direktörünün (Juan Luis Arsuaga, Jose Maria Bermudez de Castro ve Eudald Carbonell) yanı sıra Sima del Elefante kazı alanı koordinatörü Rosa Huguet ve Castilla y Leon Bölgesi Kültür Bakanı Gonzalo Santonja tarafından Burgos kentinde resmen halka tanıtıldı. "Bu keşif muhtemelen Avrupa'yı kolonize eden türü bilmemize yardımcı olacak" diyen Carbonell, Avrupa'da daha önceki tarihlerde insan yerleşimleri olmasına karşın bunların kalıcı popülasyonlar kurmadığını anlattı. Arsuaga, "Avrupa'daki insan varlığının tarihini geriye çeken ve evrimin sonunda olduğunu düşündüğümüz şeylerin (modern yüz gibi) başlangıçta ortaya çıktığını gösteren" fosilin, "insan evrimi hakkındaki kitapların yeniden yazılmasını gerektirebileceğini" söyledi.