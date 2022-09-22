Kutsal Aile Bazilikası'nın merkezi kulelerinin yapımı sürüyor - Son Dakika
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Kutsal Aile Bazilikası'nın merkezi kulelerinin yapımı sürüyor

22.09.2022 14:27
Kutsal Aile Bazilikası'nın merkezi kulelerinin yapımı sürüyor

İspanya'nın Barselona kentinde 140 yıldır inşası devam eden Kutsal Aile Bazilikası'nın (La Sagrada Familia) merkezi 6 kulesinden 2'sinin yıl sonunda tamamlanacağı açıklandı.

İspanya'nın Barselona kentinde 140 yıldır inşası devam eden Kutsal Aile Bazilikası'nın (La Sagrada Familia) merkezi 6 kulesinden 2'sinin yıl sonunda tamamlanacağı açıklandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 1882'de başlanan inşası halen devam eden Kutsal Aile Bazilikası'nda çalışmalar devam ediyor.

Kutsal Aile Bazilikası İnşaat Kurulu Genel Müdürü Xavier Martinez ve 2012'den bu yana projenin baş mimarı olan Jordi Fauli, aralık sonunda bitecek Markos ve Luka kulelerin tepelerine konulacak aslan ve öküz başı figürlerinin olduğu heykelleri basına tanıtarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'i kaleme alan 4 kişinin isimlerinin verildiği kulelerden Markos ve Luka'nın yıl sonunda biteceğini aktaran Fauli, Matta ve Yuhanna kulelerinin de 2023'te tamamlanacağını kaydetti.

20. yüzyılın en büyük mimarı olarak gösterilen Antoni Gaudi'nin 1883'te devraldığı Kutsal Aile Bazilikası'nın inşasında görev yapan 7. baş mimar olan Fauli, bittiği zaman "172,5 metre uzunluğuyla Avrupa'daki en yüksek dini yapı" olacağı belirtilen İsa kulesinin de 2026'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak

Genel Müdür Martinez de normal şartlarda Gaudi'nin 100. ölüm yılı olan 2026'da tamamlanması öngörülen Kutsal Aile'nin özellikle Kovid-19 dönemindeki aksaklıklar ve finansal sorunlardan ötürü bitiş tarihinin halen belli olmadığını dile getirdi.

Projenin devam etme hızına bağlı olarak 2024'ten önce net bir tarih vermelerinin imkansız olduğunu ifade eden Martinez, "Bu yılki ziyaretçi sayısının 3,4 milyon kişi, gelirin de 87 milyon avro olması öngörülüyor. Salgın öncesi 2019 yılına göre kıyaslama yapıldığında ziyaretçi sayısının yüzde 72'sine, gelirin de yüzde 85'ine denk gelen bir seviyedeyiz." diye konuştu.

Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Kutsal Aile Bazilikası'nda toplamda 18 olan kulelerin 12'si Hz. İsa'nın havarilerini, 4'ü İncil'i yazanları, diğer 2'si de Hz. İsa ve Meryem Ana'yı simgeliyor.

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Kaynak: AA

Barselona, İspanya, İncil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kutsal Aile Bazilikası'nın merkezi kulelerinin yapımı sürüyor - Son Dakika

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