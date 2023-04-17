Ünlü futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçundan cezaevinde yatarken, verdiği ifadesinde yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçundan cezaevinde yatarken, verdiği ifadesinde yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti

17.04.2023 17:15

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barselona'da diskoda bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanarak 20 Ocak'ta tutuklandı. Dünyaca ünlü futbolcu, verdiği ilk ifadesinde yalan söylediğini itiraf etti.

Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma talebi bir kez reddedilen Daniel Alves, kendi talebiyle ikinci kez mahkemede hakim karşısına çıktı.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Alves, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini ifade etti.

KARŞI TARAFIN RIZASI İLE GERÇEKLEŞTİ

Alves, mart ayı ortasında evliliğini sonlandıracağını açıklayan eşi Joana Sanz'ı halen sevdiğini dile getirdi. Brezilyalı futbolcu, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan 23 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ilk defa kabul etse de bunun bir saldırı olmadığını, karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savundu.

DAHA ÖNCE İNKAR ETMİŞTİ

Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti. Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili karar henüz verilmedi.

NELER OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz tutuklanmıştı. İfadelerini üç kez değiştiren 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti.

1 İLA 12 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

Kaynak: AA
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