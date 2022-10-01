Video: Barselona'da Dali'nin Rasyonel Yönünü Ortaya Koyan Üç Boyutlu Deneyim

İspanya'nın Barselona kentindeki IDEAL Dijital Sanatlar Merkezi, yapay zeka ve sanal gerçeklik (VR) gibi dijital araçlar sayesinde büyük İspanyol sanatçı Salvador Dali hakkında ziyaretçilere etkileşimli ve üç boyutlu bir deneyim sunan yeni bir sergi açtı.

20 Eylül'de açılan ve Kasım sonrasına kadar sürmesi beklenen "Sibernetik Dali", sanatçının az bilinen bir yönüne odaklanıyor: bilim ve teknolojiye ömrü boyunca süren hayranlığı...

NURIA NAVARRO, IDEAL Dijital Sanatlar Merkezi İletişim Başkanı

"Dali'nin bu yönünü göstermeye karar verdik çünkü onun bu yönü bilinmiyor. Biz dijital sanatların merkeziyiz ve bu yüzden sanatı, kullandığımız araçlar olan bilim ve teknoloji perspektifinden görmek bizim için önemli."

Sergiye göre, teknolojiye büyük ilgi duyan ve ilk bilgisayarlarla çalışan bir ressam olan Dali, gelecekte yaratıcılığın makinelerden ve sibernetikten kaynaklanacağına inanıyordu.

Serginin öne çıkanları arasında, ziyaretçilere Dali'nin eserlerinin 30 dakika boyunca 360 derecelik bir projeksiyon ile sunulduğu merkezi salon yer alırken, bir yerleştirme, insanların kendi Dali tarzı resimlerini tabletlere çizmelerine ve bir eşleştirme duvarında sergilemelerine olanak tanıyor.

Sanal gerçeklik, IDEAL'in sergilerinin her zaman kilit bir özelliği oldu. Bu sergideki VR deneyimi de, Dali'nin öngördüğü hayal dünyasında insanların sanal gerçeklik yolculuğuna çıkabileceği daha geniş bir alana yayıldı.

NURIA NAVARRO, IDEAL Dijital Sanatlar Merkezi İletişim Başkanı

"Artık ilk kez insanlar VR deneyimlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve özgürce dolaşabiliyorlar. Bu yolculukta çevrenizle etkileşime girebiliyorsunuz ve nereye gitmek ve ne görmek istediğinize karar verebiliyorsunuz."

Sergi, sanatçının varlıklarını yöneten Gala-Salvador Dali Vakfı tarafından onaylandı ve prodüksiyonu distribütörler Exhibition Hub, Eyesberg multimedya stüdyosu ve film ve video yaratıcıları platformu Loop Barcelona ile birlikte yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İspanya'nın Barselona kentinden bildiriyor.