İspanya'nın Başkenti Madrid'de Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, 16 Kişi Yaralandı.
1 saat önce
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada gaz patlaması yaşandı, 16 kişi yaralandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada gaz patlaması yaşandı, 16 kişi yaralandı. - MADRİD
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:20 Kaynak: İHA
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