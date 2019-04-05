Son Dakika Haberleri: İspanya'nın Başkenti Madrid'de Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, 16 Kişi Yaralandı.

İspanya'nın Başkenti Madrid'de Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, 16 Kişi Yaralandı.

1 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada gaz patlaması yaşandı, 16 kişi yaralandı.

İspanya'nın Başkenti Madrid'de Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, 16 Kişi Yaralandı., System.String[]
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada gaz patlaması yaşandı, 16 kişi yaralandı. - MADRİD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:20 Kaynak: İHA

İspanya, Madrid, 3. Sayfa
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