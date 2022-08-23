Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı - Son Dakika
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Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

23.08.2022 23:39
Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi

Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı. - MADRİD

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Kaynak: İHA

Tragger, İspanya, Madrid, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı - Son Dakika
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