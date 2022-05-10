İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar, geçici sözleşmelere son verilip, kadrolu personel alımı yapılması talebiyle süresiz grev başlattı.

Madrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.

Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, "geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu" ifade edildi.

Sendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.

Avrupa Birliği standartlarına göre bölgesel olarak kamu hastanelerinde geçici sözleşmeli doktor çalıştırma oranının yüzde 8 olduğunu kaydeden sendika temsilcileri, Madrid'de bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu belirtti.

Madrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.