Son Dakika Haberleri: İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi
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İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi

55 dakika önce

İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği bir şehirde köpek sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi

İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi, System.String[]

İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği Zomato kentinde evcil hayvanların sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi.


Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak ve yıllık 9 euro olan vergi köpek dışkılarının sokaklardan temizlenmesi için harcanacak.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:45 
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