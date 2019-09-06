İspanya'nın bir kentinde çocuk sayısını geçen köpekler için sahiplerine 'dışkı' vergisi
55 dakika önce
İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği bir şehirde köpek sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi
İspanya'da kayıtlı köpek sayısının çocuk sayısını geçtiği Zomato kentinde evcil hayvanların sahiplerine vergi uygulanmasına karar verildi.
Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak ve yıllık 9 euro olan vergi köpek dışkılarının sokaklardan temizlenmesi için harcanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:45
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