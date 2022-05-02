İspanya'nın Ceuta ve Melilla kentlerinde Ramazan Bayramı ilklerle kutlandı - Son Dakika
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İspanya'nın Ceuta ve Melilla kentlerinde Ramazan Bayramı ilklerle kutlandı

02.05.2022 22:07
İspanya'nın Ceuta ve Melilla kentlerinde Ramazan Bayramı ilklerle kutlandı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki iki kenti Ceuta ve Melilla'da Ramazan Bayramı ilklerle kutlandı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki iki kenti Ceuta ve Melilla'da Ramazan Bayramı ilklerle kutlandı.

Nüfusun yarısına yakını Müslüman olan Ceuta kentinde geçtiğimiz yıl özerk yönetimin aldığı karar sonrasında bu yıl Ramazan Bayramı ilk kez resmi tatil oldu.

Ceuta yönetimi, bölgede yaşayan Müslüman toplum için Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanımıştı.

Kentte bayram namazı da Savunma Bakanlığı'na bağlı olan bir askeri kışlanın bahçesinde, 7 bin 500 Müslümanın katılımıyla kılındı.

Kovid-19 salgınından dolayı son iki yıldır iptal edilen bayram namazına katılımın bu yıl, bölgedeki İslam derneklerinin namazı birlikte kılma kararıyla en üst düzeyde olduğu bildirildi.

Ceuta İslam Topluluğu Birliği Başkanı Laarbi Maateis, basına yaptığı açıklamada, "2008'den bu yana kıldığımız toplu bayram namazlarını iki yıldır salgından dolayı kılamıyorduk. Salgın devam etse de bugünkü bayram namazı çok önemli. Bir arada yaşamanın beşiği olan bu şehirdeki namaz, kardeşlik, sevgi, uyum ve başkalarıyla dayanışma içinde kutlanan çok önemli ve duygusal bir ibadettir." dedi.

Diğer yandan Melilla kentindeki bayram namazı da 6 bin kadar Müslümanın katılımıyla bir futbol sahasında kılındı.

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Ramazan Bayramı, Kuzey Afrika, İspanya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'nın Ceuta ve Melilla kentlerinde Ramazan Bayramı ilklerle kutlandı - Son Dakika


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