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İspanya'nın demokrasi tarihinde bir ilk: 42 sene sonra koalisyon hükümeti kuruldu
6 saat önce
İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı. Böylelikle İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.
İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.
Böylelikle İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:46
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