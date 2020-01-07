İspanya'nın demokrasi tarihinde bir ilk: 42 sene sonra koalisyon hükümeti kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'nın demokrasi tarihinde bir ilk: 42 sene sonra koalisyon hükümeti kuruldu - Son Dakika Dünya

İspanya'nın demokrasi tarihinde bir ilk: 42 sene sonra koalisyon hükümeti kuruldu

6 saat önce

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı. Böylelikle İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

İspanya'nın demokrasi tarihinde bir ilk: 42 sene sonra koalisyon hükümeti kuruldu, System.String[]

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.


Böylelikle İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

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Pedro Rodriguez Ledesma, Sosyalist İşçi Partisi, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:46 
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