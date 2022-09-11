Katalonya Ulusal Günü, bağımsızlık yanlılarını bu kez böldü

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da bağımsızlık yanlısı partiler ve sivil toplum örgütleri bu yılki "Diada" adlı Katalonya Ulusal Günü etkinliklerinde ayrı gösteri yapmayı tercih etti.

Mevcut durumda özerk bölgede iktidarda olan bağımsızlık yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik (JxCat) partilerinin liderleri geçen yıllardan farklı olarak bu yıl ayrı ayrı gösterilere katıldı.

Katalonya Ulusal Asamblesi'nin (ANC) Barselona kentinde düzenlediği "Kazanmak için geri dönelim. Bağımsızlık" temalı gösteriye Katalonya özerk hükümet başkanı Pepe Aragones ve liderliğini yaptığı hükümetin büyük ortağı ERC'den bakanlar katılmadı.

Gösteri, geçen yıllarda olduğu gibi, 1714 yılında dönemin İspanya Kralı 5. Felipe'ye ait orduların Barselona'ya girmesi ve kentin bağımsızlığını kaybetmesine atfen saatler 17.14'ü gösterdiğinde başladı.

Bağımsızlık bayrakları ve pankartlarıyla binlerce kişinin katıldığı gösteri önceki yıllara göre sönük geçti.

Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones, Diada dolayısıyla düzenlenen resmi törende yaptığı konuşmada, "Kimseyi dışlamadan, bağımsızlık için durdurulamaz, yenilmez, hayal kuranların ve özgürlüğü mümkün kılanların çoğunluğunu inşa etmeliyiz." dedi.

9 Kasım 2014 ve 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumlarına atıfta bulunan Aragones, "Yeniden oy kullanacağız." diyerek bağımsızlık yanlısı referandumdan vazgeçmediklerini vurguladı.

Aragones ayrıca Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden dolayı siyasi yasak alanlar için af talebini yineledi.

Özellikle son 3 yıldır büyük güç kaybeden Katalonya'daki bağımsız yanlısı girişimler, özerk bölge siyasetinde de kısır iç tartışmaların ötesine geçemiyor.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler, 2012'de başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017'de Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olarak görev yapan, halihazırda Avrupa parlamenteri olan ve İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosu da 27 Ekim 2017'de "açıklanması ertelenen, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu" kabul etmiş ve aynı gün İspanya Senatosunda alınan ve Anayasa'nın 155. maddesinin uygulandığı kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti. Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk ederken diğer eski Katalan özerk yönetim hükümeti üyeleri ve iki sivil toplum örgütü temsilcisi 2 Kasım 2017'de tutuklanmıştı.

Yüksek Mahkeme'de tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinin üyeleri ve sivil toplum örgütü liderlerinden 9'u, devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

İspanya'da Ocak 2020'den itibaren iktidarda olan sol koalisyon hükümeti de Katalonya sorununa çözüm amacıyla tutuklu 9 Katalan siyasetçi hakkında 22 Haziran 2021'de kısmi af çıkarmıştı.

Merkezi hükümet ile Katalan özerk hükümeti arasında kurulan diyalog masası, bazı ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin telefonlarının İspanya gizli servisi tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından ilerleme kaydedemedi.