İspanya'nın Valensiya bölgesinde devam eden yangında 10 bin hektarlık alan yandı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesindeki Bejis ilçesinde devam eden yangında, şimdiye kadar 10 bin hektarlık ormanlık alanın yandığı bildirildi.

Valensiya özerk yönetimine bağlı Acil Durum ekibi tarafından yapılan açıklamada, hafta başından bu yana devam eden yangının yaklaşık 10 bin hektarlık alana zarar verdiği, 4 belediyede 1500 kişinin evlerinden tahliye edildiği ve 1 belediyede dumandan dolayı sokağa çıkmanın yasaklandığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 25 uçak ve helikopterin destek verdiği, karadan yürütülen çalışmaların ise zorlukla sürdürüldüğü kaydedildi.

Castello yerel yönetimi, bölgede zor şartlarda görev yapan itfaiyecilerin görüntülerini sosyal medyasında paylaşırken 3 itfaiyecinin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Castello'nun Caudiel ilçesinde dün akşam yaşanan bir olayda, rüzgarın etkisiyle alevlerin demir yoluna sıçradığı ve bölgeden geçen bir trende bazı yolcuların vagonun kapısını açmasıyla 20 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Orman yangınlarında tarihinin en kötü yılını geçiren İspanya'da şimdiye kadar 230 bin hektardan fazla alan yandı.