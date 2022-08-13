İspanya'da şiddetli rüzgarın eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişi öldü

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde etkili olan şiddetli rüzgarın, bir eğlence alanındaki sahneleri yıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 40 civarında kişinin yaralandığı bildirildi.

Valensiya yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Medusa Festival de Cullera adlı eğlence alanında saat 04.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgarın festival alanındaki bazı sahneleri yıktığı kaydedildi.

Binlerce gencin bulunduğu bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle çöken sahnelerin altında kalan 22 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.

Festival yetkilileri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananlardan dolayı dehşete düştükleri ve büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak etkinliklerin, geçici olarak durdurulduğu ve bölgenin boşaltıldığını duyurdu.