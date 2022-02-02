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İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada, bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı - Son Dakika

İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada, bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı

02.02.2022 21:42

İspanya'nın en eski festivallerinden Cuenca kentinin Almonacid del Marquesado ilçesinde düzenlenen "La Endiablada" Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilmesinin ardından bu yıl yeniden yapıldı.

İspanya'nın en eski festivallerinden Cuenca kentinin Almonacid del Marquesado ilçesinde düzenlenen "La Endiablada" Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilmesinin ardından bu yıl yeniden yapıldı.

Katolik dini inanışına göre bölgenin azizi kabul edilen ve mezarı Sivas'ta bulunan Aziz Vlas anısına her yıl şubatın ilk üç günü yapılan festival kapsamında kendilerini "şeytan" şeklinde adlandırarak, renkli kıyafetler giyen ve başlarına kardinal şapkası takan halk, pelerinlerinin arkasına taktığı çanları çalarak sokaklarda dolaşıyor.

Kadınların yöresel kıyafetler giyerek dans ettiği, erkeklerin ise "şeytan" kostümleriyle dolaştığı La Endiablada'nın kökeni bilinmese de bölge halkı bunun Meryem Ana'nın doğumundan sonra Hz. İsa'yı korumak için yapılan, şeytan kılığına girip göz alıcı renkli kıyafetler giyerek dikkati kendi üzerlerine çekmeyi hedefleyen bir gelenek olduğuna inanıyor.

Festivale katılan İspanyollardan Ulrico, AA muhabirine, "Bu festivale ait ilk görüntüler 13. yüzyıla dayanıyor ancak bu geleneğin tam olarak ne zaman ve nasıl başladığına ilişkin yazılı hiçbir belgemiz, arşivimiz yok. Babadan oğula geçen bir gelenek. Meryem Ana tek başına olduğu için doğduğunda Hz. İsa'yı koruması gerekiyordu. Bu gelenek de oradan geliyor." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılmayan festivale bu yıl kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Angel de "Geleneklerimizi devam ettirmek için çok arzuluyduk. Bizim için önemli bir gelenek ve yapılmadığı zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Bu yıl kısıtlamalar olsa da tekrar festivalimizi düzenledik. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. Bizim için ailelerimiz için anlamı, hatırası çok önemli olan bir etkinlik." şeklinde konuştu.

İspanya'da çoğu Katolik dini inançlarına ya da efsanelere dayalı yılda 300'den fazla festival organize edilirken, Kovid-19 salgınından dolayı geçen yıl tüm etkinlikler iptal edilmişti.

Festivallerin çoğu, bazı kısıtlamalar olsa da maske takma kuralıyla geçen yazdan itibaren yeniden yapılıyor.

İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada, bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı
İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada, bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı
İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada, bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı

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Meryem Ana, Festival, Katolik, İspanya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada, bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı - Son Dakika


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