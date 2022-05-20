İspanya'nın Extremadura özerk parlamentosu 1915 olaylarıyla ilgili önergeyi reddetti

İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ülkenin güneybatısındaki Extremadura'da yerel parlamentoya sunulan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili önerge reddedildi.

Extremadura özerk parlamentosu Eşitlik ve Kalkınma için İş birliği Komisyonu'nda, aşırı sol görüşlü Podemos partisinin sunduğu 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını savunan bir önerge oylandı.

Komisyonda sadece Podemos'un bir temsilcisinin evet oyu kullandığı önerge, 5 hayır (Halk Partisi-PP) ve 11 (Sosyalist İşçi Partisi-PSOE ve Vatandaşlar-C's) çekimser oyla reddedildi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, AA'ya yaptığı değerlendirmede, "Tarihi tarihçiler yazmalı. Sağduyulu bir karar." dedi.

İspanya meclisi de bu zamana kadar farklı dönemlerde (2010, 2012, 2018 meclis ve 2015 senato) Ermeni lobilerinin baskılarıyla getirilen 1915 olaylarıyla ilgili önergeleri reddetmişti.

Mecliste dışişleri komisyonu ve genel kurulda bu konuda görüşülmek üzere halen bekletilen önerge bulunuyor.

İspanya'daki 17 özerk yönetimin yerel parlamentolarında bu zamana kadar Bask, Katalonya, Navarra, Aragon, Rioja ve Balear Adaları'nda Ermeni iddiaları kabul edilirken diğerlerinde ya reddedildi ya da sunulmadan geri çekildi.