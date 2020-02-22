İspanya'nın Fatmagül'ü
43 dakika önce
The Confidencial Digital'ın haberine göre Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi "Alba" adıyla ekrana gelecek.
The Confidencial Digital'ın haberine göre Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi "Alba" adıyla ekrana gelecek. Haftalık yayınlanacak dizi, İspanya'nın Antena 3 kanalında izleyiciyle buluşacak. Yapımını Boomerang TV'nin üstlendiği dizinin çekimlerine nisan ayında başlanacak. Çekimler, Valencia'nın güneyinde bulunan sahil şehri Alicante'de yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:20
Son Dakika Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı