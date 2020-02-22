İspanya'nın Fatmagül'ü - Son Dakika
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İspanya'nın Fatmagül'ü

43 dakika önce

The Confidencial Digital'ın haberine göre Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi "Alba" adıyla ekrana gelecek.

İspanya'nın Fatmagül'ü, System.String[]

The Confidencial Digital'ın haberine göre Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi "Alba" adıyla ekrana gelecek. Haftalık yayınlanacak dizi, İspanya'nın Antena 3 kanalında izleyiciyle buluşacak. Yapımını Boomerang TV'nin üstlendiği dizinin çekimlerine nisan ayında başlanacak. Çekimler, Valencia'nın güneyinde bulunan sahil şehri Alicante'de yapılacak.

Engin Akyürek, Beren Saat, İspanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:20 
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