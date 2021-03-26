İspanya'nın Fatmagül'ü

HEYECANLA BEKLENİYOR

2010-2012 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne", daha sonra yayınlandığı ülkelerde de izlenme rekorları kırmıştı. Özellikle İspanya'da büyük ilgi gören dizi, ülkede yeni bir ekiple yeniden çekildi. İspanyol izleyicilerin heyecanla beklediği dizi, 28 Mart'ta "Alba" adıyla yayına girecek.

154 ÜLKEDE SEYİRCİYLE BULUŞTU

154 ülkede yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin İspanya versiyonu "Alba"nın çekimleri, Valencia'nın güneyinde bulunan sahil şehri Alicante'de yapıldı.

Ülkenin ünlü oyuncuları Elena Rivera, Eric Masip, Jordi Ballester, Candela Cruz ve Jason Fernández'in rol aldığı dizi, Atresmedia'ya bağlı Antena 3 kanalında yayınlanacak.

Dijitalde de yayınlanacak

"Alba", Atresmedia'nın ücretli dijital platformu Atresplayer Premium'da da yayınlanacak. Sezonu 13 bölüm olarak planlanan dizinin her bölümü ortalama 50 dakika sürecek.