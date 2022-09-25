Fırtına ve şiddetli yağış Kanarya Adaları'nda yaşamı felç etti - Son Dakika
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Fırtına ve şiddetli yağış Kanarya Adaları'nda yaşamı felç etti

25.09.2022 15:02
Fırtına ve şiddetli yağış Kanarya Adaları'nda yaşamı felç etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları bölgesinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış, uçuşların iptal olmasına ve pek çok yerde su baskınlarına neden oldu.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları bölgesinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış, uçuşların iptal olmasına ve pek çok yerde su baskınlarına neden oldu.

Kanarya Adaları'nda dün akşamdan itibaren etkili olan "Hermine" fırtınasından dolayı Tenerife, Kanarya ve Lanzarote adalarında yüzlerce uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Yetkililer, bölgede 12 saat içinde metrekareye 180 litreye kadar yağış düştüğünü açıkladı.

Kanarya Adaları genelinde pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sivil Koruma ekiplerince bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.

Bazı yolların kapanmasına neden olan fırtına ve şiddetli yağışlarda yüzlerce ağacın devrildiği, çok sayıda aracın ve tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanacak Las Palmas- Granada futbol maçı da kötü hava şartlarından 26 Eylül akşamına ertelendi.

Kötü hava şartları ayrıca İspanya'nın Endülüs, Valencia, Murcia, Balear Adaları ve Castilla La Mancha bölgelerinde etkili oluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırtına ve şiddetli yağış Kanarya Adaları'nda yaşamı felç etti - Son Dakika

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