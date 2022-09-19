La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı - Son Dakika
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La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

19.09.2022 14:01
La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası, 85 gün süren 1 yıl önceki yanardağ patlamasının neden olduğu ekonomik ve psikolojik yaraları henüz saramadı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası, 85 gün süren 1 yıl önceki yanardağ patlamasının neden olduğu ekonomik ve psikolojik yaraları henüz saramadı.

La Palma Adası'nda 19 Eylül 2021'de başlayan ve 85 gün aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller 1182 hektarlık alanı kaplamış, 1345 ev, 370 tarım arazisi, 2 okul, 1 sağlık merkezi küller altında kalmıştı.

Adada evini kaybedenler arasında 1000'den fazla kişi hala kendi evine sahip olmazken 170 kişi otellerde konaklamaya devam ediyor.

Turizm ve tarımın ana geçim kaynağı olduğu La Palma'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelere toplam 80 milyon avroluk yardım yapılsa da 150 turistik iş yerinin iflas ettiği bildirildi.

İspanya'da merkezi hükümet ve Kanarya özerk yönetim hükümeti, bölgeye bu zamana kadar 565 milyon avroluk yardım yaparken evlerini kaybedenler için yapılan sosyal konutlardan 139'u sahiplerine teslim edildi.

Hükümet 488 aileye kira yardımı yaptı ancak adadaki ev kiralarının iki katına çıktığı ve geçim sıkıntısının üst düzeyde olduğu belirtiliyor.

İspanyol basını, geçmişte turizmde önemli olan Puerto Naos ve La Bombilla'nın şu anda birer "hayalet kasaba" olduğunu yazıyor.

Diğer yandan volkandan etkilenenler için kurulan Özel Psikolojik Destek Birimi, ada sakinlerinin akıl sağlığında ciddi sorunların olduğunu, depresyon, stres, uykusuzluk sorunlarıyla çok sık karşılaşıldığını açıkladı.

Yetkililer, özellikle 50 yaş üstünde olup yanardağ patlamasında evini ve işini kaybedenlerin, tüm yatırımlarının tükenmesi ve çocuklarına hiçbir şey bırakamama endişesiyle ciddi depresyonda olduğunu kaydetti.

Yanardağ aktif olduğu süre boyunca 94 milyon metreküpten fazla lav püskürtmüş, denize dökülen alanda 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.

Turizmin yanı sıra muz ile avokado üretimine dayalı olan ada ekonomisi 850 milyon avroluk zarara uğramıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı - Son Dakika

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