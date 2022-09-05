Kanarya Adaları'na son iki günde 313 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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Kanarya Adaları'na son iki günde 313 düzensiz göçmen geldi

05.09.2022 11:26
Kanarya Adaları'na son iki günde 313 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 3-4 Eylül tarihlerinde toplam 313 düzensiz göçmen geldiği, 1 kişinin yolculuk sıradan öldüğü bildirildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 3-4 Eylül tarihlerinde toplam 313 düzensiz göçmen geldiği, 1 kişinin yolculuk sıradan öldüğü bildirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın başta Kanarya Adaları olmak üzere güney kıyılarına düzensiz göçmen akını devam ediyor.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve Sahil Güvenlikten basına verilen bilgilerde, 3-4 Eylül'de farklı zamanlarda 9 botla toplam 313 düzensiz göçmenin Lanzarote ve Fuerteventura kıyılarına geldiği açıklandı.

Lanzarote'nin kuzeydoğusundaki La Polimnia kıyısına 4 Eylül akşamı gelen, 55 düzensiz göçmenin olduğu botta 1 erkek cesedi bulunduğu ayrıca sağlık sorunu olan 2 kadının da hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla karaya çıkartılan 313 düzensiz göçmenin arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi.

Kanarya Adaları'na 2021'in aynı dönemine oranla bu yılın ilk 7 ayında yüzde 25 artışla toplam 10 bin 347 düzensiz göçmen geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'na son iki günde 313 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanarya Adaları'na son iki günde 313 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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