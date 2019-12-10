İspanya'nın internet altyapı desteğine AB onayı

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB üyesi ülkelerde kamu desteklemelerinin ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

İspanya'nın 400 milyon avroluk kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan kırsal bölgelerde internet ağını geliştireceğine dikkati çekilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), İspanya 'nın, hızlı internet altyapısını genişletmek için 400 milyon avroluk kamusal kaynak aktarmasına onay verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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