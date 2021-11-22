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İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi

22.11.2021 12:50
İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları bölgesine hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları bölgesine hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, Kanarya Adaları grubundan Lanzarote, Fuenteventura ve Büyük Kanarya adalarına 20-21 Kasım'da lastik botlarla 8 grup halinde 589 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkıp İspanya'ya ulaşan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımlarıyla karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerden 100 kadarının kadın ve çocuk olduğu, 30'unun da tıbbi yardım için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru yasa dışı göçte bu yıl büyük artış gözlenirken, son 11 ayda 18 binden fazla düzensiz göçmenin geldiği belirtiliyor.

Kanarya Adaları, Kuzey Afrika, İspanya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 589 düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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