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İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti - Son Dakika

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti

19.09.2021 19:58
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti, System.String[]

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 16.10'dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.

La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti

Kanarya Adaları, Yanardağ, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti - Son Dakika
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