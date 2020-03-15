- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki karantina çadırları- Melilla halkı, personellere alkışla moral verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İspanya'nın Kuzey Afrika'daki karantina çadırları- Melilla halkı, personellere alkışla moral verdi - Son Dakika

- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki karantina çadırları- Melilla halkı, personellere alkışla moral verdi

6 saat önce

- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki karantina çadırları Melilla halkı, personellere alkışla moral verdi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinde karantina çadırları kuruldu.

- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki karantina çadırları

Melilla halkı, personellere alkışla moral verdi

MELİLLA - İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinde karantina çadırları kuruldu. Halk, sağlık ve güvenlik personellerine akışlarla moral verdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'da etrafı Fas topraklarıyla çevrili olan liman şehri Melilla'da karantina çadırları kuruldu. Korona virüsü salgınının hem İspanya'da hem de Fas'ta gittikçe yayılması üzerine İspanyol yetkililer şehirdeki hastane sayısının az ve kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle karantina çadırları kurulmasına karar verdi.

Alkışlı destek

İspanya'ya bağlı Melilla şehrinde sağlık personelleri, korona virüsü salgını süresince izin kullanmaksızın çalışıyor. Emekli doktorlar ve hemşirelerin de olağanüstü durum nedeniyle göreve geri dönmesi üzerine Melilla halkı, yerel saatle 22.00'de pencerelere çıkarak alkış ve ıslıklarla hem sağlık hem de güvenlik personellerine hizmetleri için teşekkür ederek moral verdi.

- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki karantina çadırları- Melilla halkı, personellere alkışla moral verdi

Kuzey Afrika, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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