İspanya'nın kuzeyini sel vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'nın kuzeyini sel vurdu - Son Dakika Dünya

İspanya'nın kuzeyini sel vurdu

6 saat önce

İspanya'nın kuzeyinde sağanak sebebiyle sel meydana geldi.

İspanya'nın kuzeyini sel vurdu, System.String[]

İspanya'nın kuzeyinde sağanak sebebiyle sel meydana geldi. Reinosa şehrindeki Hijar Nehri taştı, evleri su bastı, araçlar yollarda sürüklendi.

İspanya Meteoroloji Ajansı, halkı nehir kenarlarından uzak kalmaları hususunda uyardı. Kantabria özerk bölgesinde Reinosa şehrinde bulunan Hijar Nehri taşarak birçok aracı sürükledi, birçok yol sular altında kaldı.

Yetkililer can kaybı veya yaralanma olmadığını; maddi zararın meydana geldiğini açıkladı. Sel sularının yüksek olduğu yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edildi. Madrid ile Santander şehirleri arasındaki tren yollarını su bastığı ve ulaşımın durdurulduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su basan yollar

Araçların sürüklenmesi


İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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