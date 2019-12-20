İspanya'nın kuzeyini sel vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'nın kuzeyini sel vurdu - Son Dakika

İspanya'nın kuzeyini sel vurdu

6 saat önce

İspanya'nın kuzeyinde sağanak sebebiyle sel meydana geldi.

İspanya'nın kuzeyinde sağanak sebebiyle sel meydana geldi. Reinosa şehrindeki Hijar Nehri taştı, evleri su bastı, araçlar yollarda sürüklendi.

İspanya Meteoroloji Ajansı, halkı nehir kenarlarından uzak kalmaları hususunda uyardı. Kantabria özerk bölgesinde Reinosa şehrinde bulunan Hijar Nehri taşarak birçok aracı sürükledi, birçok yol sular altında kaldı.

Yetkililer can kaybı veya yaralanma olmadığını; maddi zararın meydana geldiğini açıkladı. Sel sularının yüksek olduğu yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edildi. Madrid ile Santander şehirleri arasındaki tren yollarını su bastığı ve ulaşımın durdurulduğu açıklandı.

İspanya'nın kuzeyini sel vurdu

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Neco, Bodrum'da sık sık yaşanan kesintilere isyan etti: Bu trajik bir durumdur
Baraj suyu kapısına dayandı Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:21 Çanakkale 'gelibolu tarihi sualtı parkı' kuruluyor-2 - Son Dakika
18:21 Jandarmadan hırsızlık çetesine baskın - Son Dakika
18:20 Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
18:19 Foseptik çukurunda ceset bulunması: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:19 TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'nın kuzeyini sel vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]