İspanya'nın Mayorka kentinde Rus oligarka ait bir yata el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'nın Mayorka kentinde Rus oligarka ait bir yata el konuldu

04.04.2022 16:20
İspanya'nın Mayorka kentinde Rus oligarka ait bir yata el konuldu

İspanyol jandarması, Rus oligark Victor Vekselberg'e ait lüks yat "Tango"ya Mayorka kenti limanında el koydu.

İspanyol jandarması, Rus oligark Victor Vekselberg'e ait lüks yat "Tango"ya Mayorka kenti limanında el koydu.

Denizcilik Enstitüsü Genel Müdürlüğünden basına verilen bilgilerde, Mayorka limanında bekleyen ve Rus oligark Vekselberg'e ait olduğu belirtilen bir yata, ABD'den Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) kurumlarının da iş birliğiyle İspanyol jandarması tarafından sabah erken saatlerde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Cook Adaları bayraklı olan ve "sahibinin gerçek kimliğinin saklanması için" Britanya Virjin Adaları'nda bir şirketin üzerine kayıtlı olduğu belirtilen söz konusu yatın 78 metre uzunluğunda ve 90 milyon avro değerinde olduğu kaydedildi.

Verilen bilgilerde, Vekselberg'in AB'nin olmasa da ABD'nin yaptırım uygulanacak Rus oligarklar listesinde yer aldığı, yatla ilgili yürütülen soruşturmanın ise vergi kaçakçılığı, para aklama ve sahte belge suçlarıyla bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçici olarak el konulan yatta 5 saatten fazla süren aramalarda, çeşitli belgelere ve bilgisayar cihazlarına el konulduğu aktarıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesini istediği iddiası Son dakika haber! ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesini istediği iddiası

Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Denizcilik, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'nın Mayorka kentinde Rus oligarka ait bir yata el konuldu - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'nın Mayorka kentinde Rus oligarka ait bir yata el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement