İspanya'nın nüfusu art arda 6 yıldır göçmenler sayesinde artıyor - Son Dakika
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İspanya'nın nüfusu art arda 6 yıldır göçmenler sayesinde artıyor

21.06.2022 14:23
İspanya'nın nüfusu art arda 6 yıldır göçmenler sayesinde artıyor

İspanya'da nüfus, art arda 6 yıldır ülkeye gelen göçmenler sayesinde artış gösterdi.

İspanya'da nüfus, art arda 6 yıldır ülkeye gelen göçmenler sayesinde artış gösterdi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, 2021'de ülke nüfusu bir önceki yıla göre 34 bin 110 artışla 47 milyon 43 bin olarak açıklandı.

Ülkede 2016'dan itibaren olduğu gibi 2021 yılında da doğum oranında düşüş ve ölüm oranında artış gözlenirken nüfusun artmasındaki tek neden göçmenler oldu.

İspanya'da geçen yıl 336 bin 247 doğum ve 449 bin 270 ölüm kaydedilirken nüfustaki 113 bin 23'lük düşüş, göçmenler sayesinde artıya dönüştü.

INE, 2021'de İspanya'ya 530 bin 401 kayıtlı göçmen geldiğini ve 381 bin 724 göçmenin de ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

İspanya'ya 2021'de gelen yabancılarda İtalyanlar (19 bin 93), Kolombiyalılar (18 bin 503) ve Venezuelalılar (11 bin 481) ilk sırada yer aldı.

İspanya'daki toplam nüfusun 5,41 milyonunu göçmenlerin oluşturduğu ve bunların arasında Faslılar (776 bin 223), Romanyalılar (632 bin 859), İngilizler (316 bin 529), Kolombiyalılar (315 bin 885) ve İtalyanların (298 bin 817) ilk sıralarda olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İspanya, Güncel, Son Dakika

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