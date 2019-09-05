İspanya'nın Oscar adayı Almodovar'ın "Acı ve Zafer"i

İspanya Sinema Akademisi, İspanya'nın Oscar adayının yönetmen Pedro Almodovar'ın Acı ve Zafer (Dolor y Gloria) adlı filmi olduğunu açıkladı.

ABD Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi tarafından düzenlenecek 92. Oscar Ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İspanya adına yarışacak film belli oldu.

İspanya Sinema Akademisi, yönetmen Almodovar'ın "Acı ve Zafer" adlı filmini seçtiğini duyurdu.

İspanyol yönetmenin "en kişisel filmim" dediği "Acı ve Zafer"in başrollerinde Antonio Banderas ve Penelope Cruz oynuyor.

Cannes Film Festivali'nde de yarışan ve gösterildiği ülkelerde beğeni toplayan Almodovar'ın son filmi ekimde ABD'de de gösterime girecek.

69 yaşındaki Almodovar, Venedik Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görülmüştü.

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar'ı daha önce 2000'de "Annem hakkında herşey" (En İyi Uluslararası Film) ve 2002'de "Konuş onunla" (En İyi Orijinal Senaryo) filmleriyle kazanan Almodovar, 1985'de de "Sinir krizinin eşiğindeki kadınlar" adlı filmiyle "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar adayları arasında yer almıştı.

Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde ön elemeyi geçen ve ilk 9'a kalan filmler 16 Aralık'ta, finale kalanlar ise 13 Ocak 2020'de belli olacak.

İspanya son olarak 2005'te yönetmen Alejandro Amenabar'ın "İçimdeki Deniz" adlı filmiyle "En İyi Uluslararası Film" ödülünü almıştı.

92. Oscar ödülleri, 9 Şubat 2020'de Los Angeles'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.