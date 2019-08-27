Son Dakika Haberleri: İspanya'nın tatil bölgesinde korkutan yangın
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İspanya'nın tatil bölgesinde korkutan yangın

1 saat önce

İspanya'nın İbiza Adası'nda bir ağaçlık alanda yangın çıktı.

İspanya'nın tatil bölgesinde korkutan yangın, System.String[]
İspanya'nın İbiza Adası'nda bir ağaçlık alanda yangın çıktı. Önlem olarak bölge sakinleri tahliye edilirken, havadan ve karadan müdahale edilen yangın saatler süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabildi.
İspanya'ya bağlı İbiza Adası'nın Sant Antoni de Portmany bölgesinde dün yerel saat ile 15.45'te yangın çıktı.

Turistlerin uğrak yeri olan adada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, uçaklar ve helikopterlere havadan da müdahale edildi. Daha sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, akşam yerel saat ile 18.45 civarı yangının kontrol altına alınabildiği belirtildi. Ayrıca, yangın nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı ve bölge sakinleri önlem olarak tahliye edildi.  Öte yandan yangının çıkış nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.


İspanya, İbiza, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:41 Kaynak: DHA
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