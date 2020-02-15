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İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı
6 saat önce
Ülkenin başka bölgelerinde de çiftçi eylemleri yapılırken, hükümet taleplere cevap verilebilmesi için sendika yetkilileriyle bir araya gelineceğini açıkladı.
Ülkenin başka bölgelerinde de çiftçi eylemleri yapılırken, hükümet taleplere cevap verilebilmesi için sendika yetkilileriyle bir araya gelineceğini açıkladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:42
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