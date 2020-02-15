İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı - Son Dakika Dünya

İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı

6 saat önce

Ülkenin başka bölgelerinde de çiftçi eylemleri yapılırken, hükümet taleplere cevap verilebilmesi için sendika yetkilileriyle bir araya gelineceğini açıkladı.

İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı, System.String[]

İspanya'nın üçüncü büyük kenti Valencia'da Sevgililer Günün'de traktörleriyle sokaklara çıkan çiftçiler, 'fiyat adaleti' istedi.


Yaklaşık 100 traktör bazı yolları trafiğe kapatırken, çiftçiler de artan maliyetler ve sattıkları ürünlerin fiyatının düşüklüğünü protesto etti. Ocak ayından beri eylem yapan çiftçi ve hayvancılara destek veren sendikalar da artan maliyetlerin karlılığın düşmesine neden olduğunu savundu. Çiftçiler, meyve sebze üreticilerinin yanı sıra ABD gümrük uygulamaları sebebiyle zeytin üreticilerinin son süreçte büyük kayba uğradığını öne sürüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Valencia, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona sahasında kazandı
Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:35:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'nın üçüncü büyük kentinde çiftçiler traktörleri ile sokağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]