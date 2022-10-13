İspanya Ulusal Günü Madrid'de Geçit Töreniyle Kutlandı - Son Dakika
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İspanya Ulusal Günü Madrid'de Geçit Töreniyle Kutlandı

13.10.2022 11:54

İspanya'nın Ulusal Günü'nü kutlamak için geleneksel geçit töreni Çarşamba günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapıldı.

İspanya'nın Ulusal Günü'nü kutlamak için geleneksel geçit töreni Çarşamba günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapıldı.

İspanya Kralı VI. Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez ile hükümetin diğer üyeleri ile Madrid bölgesel ve yerel yönetimlerinin temsilcilerinin izlediği etkinliğe, 150 araç ve 84 uçağın geçişi eşliğinde İspanyol ordusunun 4.000'den fazla mensubu katıldı.

Binlerce insan, Kovid-19 pandemisinden bu yana gerçekleştirilen en büyük geçit törenini izlemek için şehrin merkezindeki Paseo de la Castellana caddesinde sıralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İspanya Ulusal Günü Madrid'de Geçit Töreniyle Kutlandı - Son Dakika

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