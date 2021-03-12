İspanya'nın ünlü festivalleri Kovid-19 nedeniyle bu yıl da iptal ediliyor - Son Dakika

İspanya'nın ünlü festivalleri Kovid-19 nedeniyle bu yıl da iptal ediliyor

12.03.2021 15:21
İspanya'nın ünlü festivalleri Kovid-19 nedeniyle bu yıl da iptal ediliyor, System.String[]

İspanya'nın dünyaca ünlü dini ve kültürel etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da art arda iptal edilmeye başlandı.

İspanya'nın dünyaca ünlü dini ve kültürel etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da art arda iptal edilmeye başlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen kültürel etkinliklere son olarak "Domates Savaşı" olarak bilinen La Tomatina festivali de eklendi.

Valensiya kentinin Bunol ilçesinde her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan ve 76 yıllık bir gelenek olan La Tomatina, Kovid-19'un yayılması riski nedeniyle yerel yönetimin aldığı kararla iptal edildi.

Bölgeye önemli ekonomik gelir sağlayan ve salgından önce her yıl çok sayıda turistin geldiği La Tomatina, şimdiye kadar sadece 1956'da siyasi nedenlerle yapılmamıştı.

İspanya'da geçen haftalarda iki etkinliğin daha iptal edildiği açıklanmıştı.

Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Paskalya döneminde (27 Mart- 4 Nisan) ülke genelinde halkın geniş katılımıyla yapılan, Hz. İsa ve Meryem Ana figürlerinin omuzlarda taşındığı dini geçit törenleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Valensiya kentinde dev kuklaların ateşe verildiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı Las Fallas festivali de (1-19 Mart) Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu, Pamplona kentindeki San Fermin festivalinin (6-14 Temmuz) iptal kararının da önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Küresel salgın nedeniyle İspanya'da Mart 2020'den bu yana halkın katılımının olduğu kültürel etkinlikler yapılmazken, bunun yarattığı ekonomik kayıpların çok büyük boyutlarda olduğu belirtiliyor.

Sadece San Fermin festivalinin Pamplona kenti ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 74 milyon avro olarak açıklanmıştı.

Valencia, İspanya, Domates, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İspanya'nın ünlü festivalleri Kovid-19 nedeniyle bu yıl da iptal ediliyor - Son Dakika


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