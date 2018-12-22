İspanya: Noel Baba Rüzgar Tünelinin İçinde Gösteri Yaptı
4 saat önce
İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Empuriabrava şehrinde çocuklar için düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel Baba rüzgar tünelinin içinde farklı bir gösteriyle çocukların karşısına çıktı.
İspanya
'nın Katalonya bölgesindeki Empuriabrava şehrinde çocuklar için düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel Baba rüzgar tünelinin içinde farklı bir gösteriyle çocukların karşısına çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:52
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