Son Dakika Haberleri: İspanya: Noel Baba Rüzgar Tünelinin İçinde Gösteri Yaptı

İspanya: Noel Baba Rüzgar Tünelinin İçinde Gösteri Yaptı

4 saat önce

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Empuriabrava şehrinde çocuklar için düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel Baba rüzgar tünelinin içinde farklı bir gösteriyle çocukların karşısına çıktı.

">
İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Empuriabrava şehrinde çocuklar için düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel Baba rüzgar tünelinin içinde farklı bir gösteriyle çocukların karşısına çıktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:52 

İspanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Kahraman Deadpool'un Yıldızı Ryan Reynolds 'Çirkin Kazak' Kurbanı Oldu Kral Selman'ın Ağabeyi Talal Bin Abdulaziz Hayatını Kaybetti

Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi Güzellik Kraliçesi, Zayıflamak İsterken Böbreklerinden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:30:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya: Noel Baba Rüzgar Tünelinin İçinde Gösteri Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]