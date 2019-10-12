Son Dakika Haberleri: İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...
Son Dakika Spor İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...

İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...

1 saat önce

İSPANYAGrup maçlarına bu maçtaki rakibi İspanya deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Norveç, sonrasında oynadığı 5 maçta kaybetmezken ilk 2 için çekiştiği rakiplerinden İsveç ile 2 maçta da berabere kalırken, Romanya karşısında da 1 puan aldı.

İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi
Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]