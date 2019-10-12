İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...
1 saat önce
İSPANYAGrup maçlarına bu maçtaki rakibi İspanya deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Norveç, sonrasında oynadığı 5 maçta kaybetmezken ilk 2 için çekiştiği rakiplerinden İsveç ile 2 maçta da berabere kalırken, Romanya karşısında da 1 puan aldı.
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12.10.2019 17:26:05. #1.13#
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