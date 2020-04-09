İspanya OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı
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İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 26 Nisan'a kadar uzatıldı.
İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 26 Nisan'a kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:47
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