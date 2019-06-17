Son Dakika Haberleri: İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı
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İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı

1 saat önce

MADRİD/ İspanya, Türkiye'nin hava savunması için Adana'ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresini 2019 sonuna dek uzattı.

İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı, System.String[]
MADRİD/ İspanya, Türkiye'nin hava savunması için Adana'ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresini 2019 sonuna dek uzattı.
AA muhabirinin İspanyol diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, sistemin yıl sonuna kadar uzatılması onaylandı.
Süre uzatımı, NATO'nun onayıyla yapılacak bildirimden sonra resmi olarak kamuoyuna açıklanacak.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi 26 Ocak 2013'te Adana'da konuşlandırılmıştı.
Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya, 4 yıldır bu misyonu sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Adana, Türkiye, İspanya
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