Son Dakika Haberleri: İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı
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İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı

1 saat önce

İspanya Savunma Bakanlığı, Adana'daki Patriot füze savunma sisteminin süresinin 6 ay uzatılmasına onay verdi.

İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı, System.String[]
İspanya Savunma Bakanlığı, Adana'daki Patriot füze savunma sisteminin süresinin 6 ay uzatılmasına onay verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:08 
Adana, İspanya
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