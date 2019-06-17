İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı
1 saat önce
İspanya Savunma Bakanlığı, Adana'daki Patriot füze savunma sisteminin süresinin 6 ay uzatılmasına onay verdi.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:08
Savunma Bakanlığı, Adana
'daki Patriot füze savunma sisteminin süresinin 6 ay uzatılmasına onay verdi.
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