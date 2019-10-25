Son Dakika Haberleri: İspanya Rallisi öncesi Toyota Gazoo Racing'den gövde gösterisi
Son Dakika Güncel İspanya Rallisi öncesi Toyota Gazoo Racing'den gövde gösterisi

İspanya Rallisi öncesi Toyota Gazoo Racing'den gövde gösterisi

1 saat önce

Toyota Gazoo Racing, İspanya Rallisi'nde en iyi sonucu elde etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İspanya Rallisi öncesi Toyota Gazoo Racing'den gövde gösterisi, System.String[]

Toyota Gazoo Racing, İspanya Rallisi'nde en iyi sonucu elde etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Toyota açıklamasına göre, sabah saatlerinde Salou'da gerçekleştirilen deneme sürüşünde Toyota'nın dört Yaris WRC aracı da ilk 6 sırada yer alırken, Kris Meeke en hızlı zamana imza atmayı başardı.

Toyota Gazoo Racing, İspanya Rallisi'nde en iyi sonucu elde etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Salou'daki servis alanının hemen yakınındaki 2 km'lik parkurda gerçekleştirilen deneme sürüşü etabı, Katalan Bölgesi'nde yer alan etaplarla kıyaslandığında hem toprak hem de asfalt bölümler içermesiyle farklılıklar gösteriyordu. Bu nedenle ekip, büyük çaplı ayarlamalara odaklanmak yerine sistem kontrolleri üzerinde durdu.

Üç kez geçilen deneme sürüşünde Kris Meeke en hızlı zamana ulaşmayı başarırken, tüm pilotlardan 0,3 saniye daha iyi derece elde etti. Jari-Matti Latvala üçüncü iyi dereceyi elde ederken, şampiyona lideri Ott Tanak da 6'ncı iyi zamanı kaydetti. Bağımsız kayıtla hafta sonu yarışına dahil olup WRC arenasındaki ikinci yarışına çıkacak olan TOYOTA Gazoo Racing yarış takımının Rally Challenge Program sürücüsü Takamoto Katsuta, elde ettiği 5'inci iyi zamanla gelecek vaat ettiğini açıkça ortaya koydu.

İspanya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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