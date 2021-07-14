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İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı - Son Dakika

İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı

14.07.2021 00:52

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulübün efsane futbolcuları Raul ile Casillas hakkındaki değerlendirmelerinin yer aldığı ses kaydı ortalığı karıştırdı. İspanya'da gündeme oturan ses kaydında Perez, "Real Madrid tarihinin en büyük sahtekarlarından biri Casillas, diğeri de Raul! Sahtekarlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci" ifadelerini kullanıyor.

İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ortaya çıkan ses kaydını konuşuyor. 2006 yılına ait ses kaydında Perez, kulübün ikon futbolcuları Raul Gonzales ve Ilker Casillas'ı sahtekarlıkla suçluyor.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIKLARINDAN BİRİ"

Florentino Perez'in söz konusu ses kayıtlarında, "Casillas, Real Madrid ayarında bir kaleci değil. Asla değil ve hiçbir zaman da olamayacak. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Problem şu ki, insanlar Iker'i çok seviyor, tapıyor, onunla konuşuyor ve çok savunuyor." dediği ortaya çıktı.

"BUNLAR ÇOK BÜYÜK BENCİLLER"

Perez'in, "Real Madrid tarihinin en büyük sahtekarlarından biri Casillas, diğeri de Raul! Sahtekarlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulübü değil kendilerini düşünürler." diyor.

İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı

"SENİ YÜZÜSTÜ BIRAKIRLAR"

Real Madrid başkanının, "Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar." sözleriyle ses kaydı son buluyor. Madrid medyasında bu ses kayıtları büyük yankı uyandırırken, konunun taraflarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı - Son Dakika Spor


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