İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu - Son Dakika
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İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

16.03.2022 18:15
İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

İspanya Hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı.

İspanya Hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı, Tarragona'da bugünkü olayla birlikte son 3 günde İspanya'da el konulan Rus oligarklara ait yatların sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayman Adaları bayraklı olan "Crescent" adlı 135 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki yatın, 2 Kasım 2021'de Tarragona'ya geldiği ve 4 Mart'ta Deniz Kaptanlığına ayrılacağını bildirmesine rağmen halen limanda bulunduğu bildirildi.

İspanyol medyası, "Crescent"in dünyanın en pahalı yatlarından birisi olduğunu yazdı.

Diğer el konulan yatlar

Hükümet, 14 Mart'ta Barselona Limanı'ndaki "Valerie" ve 15 Mart'ta da Mayorka'daki "Lady Anastasia" adlarındaki yatlara el koymuştu. Verilen bilgilerde, söz konusu yatların Sergey Chemezov ve Alexander Mikheyev adlı Rus oligarklara ait olduğu belirtilmişti.

Diğer yandan İspanyol basını, dün akşam, Melilla kentinde de Rus oligarklarla bağlantılı olduğu sanılan bir tekneye el konulduğunu ancak sahibinin bir şirket olarak görüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini yazdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Putin rejimine ve oligarklara yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve devam edeceğini" söyleyerek, "Bu yolsuzluk sisteminde Rus halkına baskı yaparak kendilerini zenginleştiren Putin'e, rejimine ve oligarklarına karşı güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." demişti.

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Tarragona, İspanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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