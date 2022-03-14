İspanya, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Çin'den daha fazla çaba istedi - Son Dakika
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İspanya, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Çin'den daha fazla çaba istedi

14.03.2022 21:04
İspanya, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Çin'den daha fazla çaba istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Çinli mevkidaşı Vang Yi'den, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirmek için Çin'in bu ülke üzerindeki etkisini kullanılmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Çinli mevkidaşı Vang Yi'den, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirmek için Çin'in bu ülke üzerindeki etkisini kullanılmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares ile Vang'ın Rusya-Ukrayna savaşının konu edildiği bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Çin'den, Rusya ile olan yakın ilişkilerini kullanarak, savaşı sona erdirmek için çabalarını iki katına çıkarmasını isteyen Albares'in, "Tüm dünya liderlerinden sorumluluk duygusu ve gelecek vizyonu gerektiren tarihi bir an ile karşı karşıyayız." dediği belirtildi.

Albares'in ayrıca, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların "her iki taraf için de kolay olmadığının farkında olduklarını, buna rağmen kararlı ve bunun sonuçlarını üstlenmeye hazır olduklarını" Vang'a ilettiği kaydedildi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine tamamen bağlı olduklarını vurgulayan İspanyol bakan, "Rusya, Avrupa'da barış ve istikrarın temellerini baltaladı ve uluslararası toplumu bir bütün olarak tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İspanya, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Çin'den daha fazla çaba istedi - Son Dakika
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