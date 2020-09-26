İspanya Sağlık Bakanı Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması çağrısında bulundu - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, başkent Madrid'de uygulanan Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması ve kent genelinde uygulanması çağrısında bulundu.

İspanya'da korona virüs salgını etkisini yeniden arttırması ile başkent Madrid'de bölgesel kısıtlamalar uygulanıyor. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa bugün yaptığı açıklamada, Madrid'de uygulanan Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması ve kent genelinde uygulanması çağrısında bulundu. Illa, kısıtlamaların kent genelinde uygulanmaması halinde bölge sakinleri için ciddi bir risk oluşturacağını ifade etti. Mevcut kısıtlamaların yeterli olmadığını belirten Bakan Illa, salgını kontrol altına almak için "kararlılıkla hareket etme zamanı" dedi.

Bakan Illa, "Komşu bölgeler ve bölge sakinleri için ciddi bir risk var" ifadelerini kullanırken, başkent bölgesel yetkililerinin vatandaşların sağlığını ilk sıraya koymasını ve şehrin tamamına kısmi bir tecrit uygulamaları çağrısında bulundu. Madrid bölge yetkilileri ise dün bölgesel kısıtlamaların süresini uzatırken, 8 bölgeyi daha kısıtlama listesine aldı. Kısıtlamalardan etkilenenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon kişi olduğu bildirildi. Yetkililer, kent genelinde kısıtlamaları uygulanmayı ise reddetti.

Öte yandan Madrid, İspanya genelindeki vaka ve can kayıplarının yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor. Başkentte, vatandaşların hastaneye başvurma oranı günden güne artarken, sağlık sistemi üzerinde baskı oluşmaya başladı. Başkente, dün itibari ile son 14 günde 100 bin kişide 746 kişide Covid-19 tespit edildi. İspanya genelinde ise bu oran 100 bin kişide 320 civarında bulunuyor. Ülke genelinde bugüne kadar 735 bin 198 kişide korona virüs tespit edilirken, 31 bin 232 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. İspanya, Avrupa'da en fazla vakaya sahip ülke konumunda bulunuyor.

(İHA)