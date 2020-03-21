İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının 1326'ya, vaka sayısının 25... - Son Dakika

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İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının 1326'ya, vaka sayısının 25...
6 saat önce
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının 1326'ya, vaka sayısının 25 bine çıktığını açıkladı.
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten ölü sayısının 1326'ya, vaka sayısının 25 bine çıktığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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