İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e... - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e...

6 saat önce

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e..., System.String[]

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi

Son Dakika Haberleri
22:12 Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi
22:10 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
22:10 Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
22:02 Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu
22:01 Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:16:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]