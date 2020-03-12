İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e... - Son Dakika

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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e...
6 saat önce
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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