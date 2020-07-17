İspanya şampiyonu Baskonia'ya Türk antrenör - Son Dakika

İspanya şampiyonu Baskonia'ya Türk antrenör

Murat Bilge, Dusko Ivanovic'in yardımcısı olacak - Beşiktaş Kulübü, basketbol takımının yardımcı antrenörü Murat Bilge'nin İspanya ACB şampiyonu Baskonia'ya katılmak üzere takımdan ayrıldığını açıkladı.

Murat Bilge, Dusko Ivanovic'in yardımcısı olacak

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

- Beşiktaş Kulübü, basketbol takımının yardımcı antrenörü Murat Bilge'nin İspanya ACB şampiyonu Baskonia'ya katılmak üzere takımdan ayrıldığını açıkladı.

İspanya ACB play-offlarında finalde Barcelona'yı devirerek şampiyonluğa uzanan Baskonia, Türk antrenör Murat Bilge ile anlaştı. Sezon başında Beşiktaş'ta görev yapan ve sezon ortasında siyah beyazlı ekipten ayrılarak Baskonia'nın yolunu tutan başantrenör Dusko Ivanovic'in gelecek sezon teknik ekibinde görmek istediği Murat Bilge, Beşiktaş ile yollarını ayırdı. 2013-2014 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta görev yapan Bilge, bundan sonra kariyerini Baskonia'da sürdürecek.


Beşiktaş Spor Kulübü, Murat Bilge, Baskonia, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İspanya şampiyonu Baskonia'ya Türk antrenör - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:47 Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 03:13:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya şampiyonu Baskonia'ya Türk antrenör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]