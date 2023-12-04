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İspanya bu skandalla çalkalanıyor! 2 istihbaratçı çok gizli belgeleri ABD'ye kaçırdı - Son Dakika

İspanya bu skandalla çalkalanıyor! 2 istihbaratçı çok gizli belgeleri ABD'ye kaçırdı

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi'nden (CNI) iki çalışanın ABD'ye çok gizli statüsündeki belgeleri kaçırdığını açıkladı. Robles soruşturma başlatıldığını belirtirken, bir CNI çalışanı tutuklandı diğer çalışan ise şartlı serbest bırakıldı.

04.12.2023 - 23:49,  Güncelleme: 23:51
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinden (CNI) iki çalışanın ABD'ye gizli belge kaçırdığına ilişkin iddiaları doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Letonya'da bir NATO üssünü ziyaret eden Robles, burada yaptığı açıklamada, İspanyol basınında çıkan iki CNI çalışanı hakkında yasal soruşturma açıldığı iddialarının doğru olduğunu ifade etti. Robles, iki istihbarat görevlisiyle ilgili suçlamaların CNI tarafından yapıldığını ve olayın yargıda olduğunu belirterek, ne tür bilgilerin kaçırıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Adalet Bakanı Felix Bolanos da Madrid'deki bir mahkemede yürütülen soruşturmada "tüm iddiaların açıklığa kavuşması için İspanya hükümeti olarak tam işbirliğinde bulanacaklarını" söyledi. İspanyol basını, ABD'ye gizli belge ve bilgileri kaçırmakla suçlanan söz konusu iki CNI çalışanından birinin geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildiğini, diğerinin ise şartlı serbest bırakıldığını bildirdi.

El Confidencial gazetesi, olayın ABD ile krize yol açtığını, kaçırılan bilgilerin "çok gizli" statüsünde olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İspanya bu skandalla çalkalanıyor! 2 istihbaratçı çok gizli belgeleri ABD'ye kaçırdı - Son Dakika
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