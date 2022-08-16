İspanya Savunma Bakanı: "Putin silah olarak enerji kesintisini kullanacak ve zor bir kış geçecek"

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "uluslararası topluma karşı yeni bir silah olarak enerji kesintisini kullanacağını ve zor bir kış geçeceğini" söyledi.

Robles, Burgos'ta Silahlı Kuvvetler'e bağlı bir karargahı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ve bunun sonuçlarına karşı "birlik ve dayanışma" çağrısında bulundu.

İspanyol Bakan, "Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası topluma karşı yeni bir silah olarak enerji kesintilerini uygulayacaktır. Bu da zor bir kışın geçeceğine işarettir." dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı ve 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren enerji tasarruf planına göre, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'den sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.